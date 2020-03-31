Bugünkü
Takvim

Son dakika: Kovid-19'a karşı sağlıkta ilan etti

Son dakika haberi! Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 kişinin öldüğü, 1094 kişide virüsün tespit edildiği 'da, sağlıkta ilan edildi.

  • Dünya
  • 31.03.2020 21:19
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 21:19
ABONE OL
Meksika sağlıkta acil durum ilan etti

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, Ulusal Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, Kovid-19'un yayılma riski nedeniyle sağlık alanında ilan ettiklerini açıkladı.

Kovid-19'un yayılma tehlikesine işaret eden Ebrard, "30 Mart ila 30 Nisan tarihleri arasında kamu ve özel sektördeki tüm zorunlu olmayan faaliyetler dışında bütün etkinlikler askıya alınacak." ifadesini kullandı.

Ebrard, virüsün hızlı bir şekilde yayıldığına dikkati çekerek, 60 yaşın üzerindeki kişiler, hipertansiyon, diyabet hastaları ve hamilelerin evde kalmaları uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Lopez-Gatell ise Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 28'e çıktığını bildirdi.

Virüsün hızının yükselme eğiliminde olduğuna vurgu yapan Lopez- Gatell, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Lopez-Gatell, kesinleşmiş vakanın 1094'e çıktığını, şüpheli vaka sayısının ise 2 bin 752 olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geçen pazar günü Twitter mesajında "Acil ihtiyaçlarınız dışında, sağlığınız ve güvenliğiniz için herkes eve. Yaşlı insanları ve hastaları korumaya devam edelim." çağrısında bulunmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Meksika Kovid-19'a karşı sağlıkta acil durum ilan etti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri