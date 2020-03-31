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Son dakika: ve 'da koronavirüs vaka sayısı yükseldi!

'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı basın açıklamasında, ülkede 23 yeni vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 289'a çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 192'ye yükseldiği bildirildi.

  • Dünya
  • 31.03.2020 16:12
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 16:31
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İki ülkede koronavirüs vaka sayısı yükseldi!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 'te 289, 'da 192'ye ulaştı.

Kuveyt Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı basın açıklamasında, ülkede 23 yeni vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 289'a çıktığını duyurdu.

Vakaların 8'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sened, hastalardan 8 yaşındaki bir çocuğun ise iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Öte yandan, yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle 300 tutuklunun tahliye edilmesine karar verildi.

UMMAN
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 192'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada tedavisi tamamlanan 34 kişinin ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

YEMEN
'in Hadramevt vilayetinde, Kovid-19 salgınına karşı önlem amacıyla 16.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hadramevt Valisi Ferac Salimeyn el-Bahseni, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının vatandaşları ve ulaşım araçlarını kapsadığına dikkati çekerek, yasağın süresine ilişkin net bir tarih belirtmedi.

Yemen'de henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

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