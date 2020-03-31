İran'da, son 24 saatte 141 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 898'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 111 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 44 bin 606'ya çıktığını duyurdu.
Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 14 bin 656 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 703 kişi olarak bildirildi.
DÜNYADA SON DURUM
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 37 bin 829'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 786 bin 291'e yükselirken; 166 bin 088 kişi de tedavi edildi.
Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11 bin 591'e yükselirken; vaka sayısı da 101 bin 739'a çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 111 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 44 bin 606'ya çıktığını duyurdu.
Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 14 bin 656 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 703 kişi olarak bildirildi.
DÜNYADA SON DURUM
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 37 bin 829'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 786 bin 291'e yükselirken; 166 bin 088 kişi de tedavi edildi.
Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11 bin 591'e yükselirken; vaka sayısı da 101 bin 739'a çıktı.
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