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Son dakika: , Hint hükümetinden Keşmir'de keyfi tutuklananları serbest bırakmasını istedi

Son dakika haberi! Uluslararası , Hint hükümetinden 'de keyfi şekilde tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamada, Keşmir halkının 6 aydır "kuşatma" altında yaşadığını ve en temel insan haklarının "zalim tedbirler" altında reddedildiği belirtilmişti.

  • Dünya
  • 01.04.2020 00:09
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 00:09
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Uluslararası Af Örgütü'nden Hindistan'a çağrı!

Uluslararası , Hint hükümetinden 'de keyfi şekilde tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.

Af Örgütü'nden yapılan açıklamada Cammu Keşmir'de şeffaflığın olmadığına işaret edilerek, 'ın bölgede sınırlı olan iletişimi tamamen normale döndürmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgede sınırlı internet bağlantısı ve bunun yanında devam eden keyfi tutuklamaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu panik, korku ve endişeyi daha da artırdığı belirtilen açıklamada, bölge halkının bu salgının kendilerine yönelik tehditlerinden haberdar olma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Bölgede 34'ü çocuk 1249 kişinin haklarında bir suçlama olmadan cezaevlerinde tutulduğu kaydedilen açıklamada bu kişilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada Cammu Keşmir halkının haklarının korunması için önlemler alınması ve buradaki insanların Kovid-19'un yol açtığı tehditler hakkında bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), şubat ayında yaptığı açıklamada Yeni Delhi yönetimi tarafından 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki "acımasız" kısıtlamalara son vermesi için Hindistan'a çağrıda bulunmuştu.

Açıklamada, Keşmir halkının 6 aydır "kuşatma" altında yaşadığını ve en temel insan haklarının "zalim tedbirler" altında reddedildiği belirtilmişti.

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