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Son dakika: 'de son 24 saatte 657 kişi ten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 'de yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi

  • Dünya
  • 31.03.2020 17:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 17:09
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

Son dakika haberleri... 'de yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi

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