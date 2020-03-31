Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs'ü, Japonya'yı yasa boğan bir ölüme neden oldu. Ülkenin en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura Coronavirüsü tedavisi gördüğü Tokyo'da 70 yaşında hastalığa yenik düştü. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Japon Ken Shimura coronavirüse yenik düştü, sevenlerini yasa boğdu!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs'ü, Japonya'yı yasa boğan bir ölüme neden oldu. Ülkenin en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura Coronavirüsü tedavisi gördüğü Tokyo'da 70 yaşında hastalığa yenik düştü. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
- Dünya
- 31.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.