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Japon coronavirüse yenik düştü, sevenlerini yasa boğdu!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs'ü, 'yı yasa boğan bir ölüme neden oldu. Ülkenin en ünlü komedyenlerinden Coronavirüsü tedavisi gördüğü Tokyo'da 70 yaşında hastalığa yenik düştü. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs'ü, 'yı yasa boğan bir ölüme neden oldu. Ülkenin en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura Coronavirüsü tedavisi gördüğü Tokyo'da 70 yaşında hastalığa yenik düştü. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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