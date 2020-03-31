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Başbakanı Giuseppe Conte ekonomik dayanışma göstermeyen 'yi eleştirdi

, Avrupa’da coronavirüs (Covid-19) salgının merkezi haline geldi. Başbakan Giuseppe Conte, “Ekonomik dayanışmayı” henüz göstermeyen ’yi eleştirdi.

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Coronavirüs salgınından çok etkilenen ülke olan 'nın Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği'ne salladı. Conte, "Sorun krizden çıkmak değil, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek." ifadesini kullandı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır. Güçlü bir Avrupacılık ruhuyla, 'nin bu durumun üstesinden gelmesini, gerçekten umut ediyorum."



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

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