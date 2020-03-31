Coronavirüs salgınından çok etkilenen ülke olan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği'ne salladı. Conte, "Sorun krizden çıkmak değil, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek." ifadesini kullandı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır. Güçlü bir Avrupacılık ruhuyla, AB'nin bu durumun üstesinden gelmesini, gerçekten umut ediyorum."
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
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