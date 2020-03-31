Dünyada Coronavirüs'ün en çok yayıldığı ülkeler arasında Çin'den sonra İran geliyordu. Ülkede rejimin 17 kilit ismi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 13 isim ise karantinada. Dünyada Coronavirüs'ün en çok yayıldığı ülkeler arasında Çin'den sonra İran geliyordu. Ülkede rejimin 17 kilit ismi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 13 isim ise karantinada.
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