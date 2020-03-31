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'da 17 kilit isim coronavirüsten öldü

Dünyada Coronavirüs'ün en çok yayıldığı ülkeler arasında 'den sonra geliyordu. Ülkede rejimin 17 kilit ismi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 13 isim ise karantinada.

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