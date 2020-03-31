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'ta koronavirüsten ölen kişi çöle gömüldü! Yakınları sadece tabuta dokunabildi!

'de ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüsle mücadelesine devam ediyor. Şu ana kadar dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 800 bini aşarken uzmanlar bu ölümcül virüsü durdurmanın çaresini arıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken 'tan gelen bir son dakika görüntüsü yürekleri burktu. Irak'ta çöle gömülen corona virüs kurbanının tabutuna yakınları yalnızca dokunabildi.

  • Dünya
  • 31.03.2020 14:39
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 14:39
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Koronavirüsten öldü çöle gömüldü! Yakınları sadece tabuta dokunabildi!

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs Antartika hariç tüm kıtalarda görüldü. Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüse yakalananların sayısı 800 bini aştı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 40 bine dayandı.

Damlacıklarla bulaşan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler , ve oldu.

İspanya'da 24 saatte ölenlerin sayısı 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi. ABD'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 661 kişi artarak 3 bin 170'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 21 bin 595 kişi artarak 164 bin 620'ye çıktı.

Dünya bir virüsle mücadele ederken 'tan yürek burkan bir görüntü geldi.

Irak'ın Necef kentindeki cenaze töreninde, corona virüsten yaşamını yitiren kurban kepçenin çölde açtığı ıssız bir mezarlıkta toprağa veriliyor. Ölen kişinin bazı yakınları ise, sadece tabuta dokunabildi.

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