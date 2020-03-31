İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs Antartika hariç tüm kıtalarda görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüse yakalananların sayısı 800 bini aştı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 40 bine dayandı.

Damlacıklarla bulaşan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler İtalya, İspanya ve ABD oldu.

İspanya'da 24 saatte ölenlerin sayısı 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi. ABD'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 661 kişi artarak 3 bin 170'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 21 bin 595 kişi artarak 164 bin 620'ye çıktı.

Dünya bir virüsle mücadele ederken Irak'tan yürek burkan bir görüntü geldi.

Irak'ın Necef kentindeki cenaze töreninde, corona virüsten yaşamını yitiren kurban kepçenin çölde açtığı ıssız bir mezarlıkta toprağa veriliyor. Ölen kişinin bazı yakınları ise, sadece tabuta dokunabildi.