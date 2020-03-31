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İngiliz basınından flaş iddia: Selman gizli yazılımla ’deki vatandaşlarını takip ediyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde parmağı olduğu ortaya çıkan Selman hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, Selman 'de bulunan vatandaşlarını, adlı mesajlaşma programının verilerini kullanarak izlediği söylendi.

  • Dünya
  • 31.03.2020 17:07
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 17:07
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Gizli yazılımla ABD’deki vatandaşlarını takip ediyor

İngiliz basını 'ın kendi vatandaşlarının 'deki hareketlerini takip etmek için adlı bir mesajlaşma programını kullandığını ileri sürdü. İddiaya göre, 2019 yılının Kasım ayından itibaren 4 aylık zaman diliminde, Suudi Arabistan'a kayıtlı cep telefonlarının ABD'deki yerlerini belirleyen veri kayıtları, bu program aracılığıyla elde edildi. Söz konusu verilerin, telekomünikasyon ve güvenlik uzmanlarına gösterdiğini belirtti.

Uzmanlar, bahsi geçen veriyi, gizlice izleme olarak değerlendirdi. Haberde, Suudi yetkililere ait olduğu ileri sürülen bu takip kayıt verilerinin milyonlarca olduğu ve eski bir mesajlaşma programı olan SS7'den elde edildiği öne sürüldü. Verilere göre, bir Suudi operatörüne kayıtlı cep telefonu, ABD'deyken bir saat içinde 2 ile 13 kez arası yer bildiriminde bulunmuş.

ÖZEL YAZILIMLA VATANDAŞLARINI TAKİP EDİLİYOR
SS7 adı verilen bir mesajlaşma programı, 'yüklü olduğu cep telefonunun bulunduğu yerleri, dünyanın neresinde olursa olsun, GSM operatöründen cep telefonun kayıtlı olduğu ülkedeki GSM operatörüne bildiren' bir yazılım. Bu verilerin sayısı 4 aylık gibi bir zaman diliminde milyonları bulması haberde, 'cep telefonu sahibi Suudi vatandaşları gizlice takip ediliyor' şeklinde vurgulandı.

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