Formula 1 takımlarından Mercedes, Coronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.
Formula 1 takımı Mercedes coronavirüsle mücadeleye destek olmak için solunum cihazı üretti
Formula 1 takımlarından Mercedes, Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.
- Dünya
- 31.03.2020
- Gazete
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