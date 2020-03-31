Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs virçok ülkede etkinliklerin ertelenmesine ve iptal olmasına sebep oldu.

ETİYOPYA SEÇİMLERİ ERTELENDİ

Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

YENİ TARİH HENÜZ BELİRLENMEDİ

Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ağustosta yapılacak parlamento seçimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Salgın sona erdiğinde yeni seçim tarihinin belirleneceği kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar 25 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.