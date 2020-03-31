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'da lere koranavirüs engeli

'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs virçok ülkede etkinliklerin ertelenmesine ve iptal olmasına sebep oldu. 'da ağustos ayında düzenlenecek genel ler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

  • Dünya
  • 01.04.2020 00:24
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 00:26
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O ülkede seçimlere virüs engeli

'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs virçok ülkede etkinliklerin ertelenmesine ve iptal olmasına sebep oldu.

ETİYOPYA SEÇİMLERİ ERTELENDİ
'da ağustos ayında düzenlenecek genel ler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

YENİ TARİH HENÜZ BELİRLENMEDİ
Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ağustosta yapılacak parlamento seçimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Salgın sona erdiğinde yeni seçim tarihinin belirleneceği kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar 25 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

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