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Dünyayı şoka sokan olay! Yeni doğan bebekte çıktı

salgını hızla dünyanın dört bir yanına yayılırken, salgından etkilenenlerin sayısı da her geçen dakika artıyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerden olan 'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs testi pozitif çıktı.

  • Dünya
  • 31.03.2020 13:01
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 13:04
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Dünyayı şokta! Yeni doğan bebekte test...

Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı." dedi.

İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, 'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Corona Virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e ulaştı.

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