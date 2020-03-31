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muhabirinin koronavirüs sorusu 'ı kızdırdı: Provokatörsünüz!

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını tüm ülkeleri derinden etkiledi. Dünya genelinde 800 bine yakın insanda görülen koronavirüs ve ’nın ardından ’yi de derinden etkiledi. ABD Başkanı , ’da koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısının sonunda Muhabirinin sorusuna kıza Donald Trump, "CNN gibiler, halkı paniğe sürükleyecek şeyler söylüyor” dedi.

  • Dünya
  • 31.03.2020 10:51
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 11:08
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CNN muhabirinin koronavirüs sorusu Donald Trump'ı kızdırdı

Başkanı , 'da koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüse karşı alınan önlemleri 30 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatan Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." diye konuştu.

TRUMP SİNİRLENDİ
Trump, basın toplantısının sonunda muhabirinin sorduğu soruya kızarak, sert çıktı. CNN Muhabiri Jim Acosta, ABD Başkanı'na daha önceki "virüsün kontrol altında olduğu" ve "yakında gideceği" yönündeki açıklamalarını sordu.

"SİNSİ VE RAHATSIZ EDİCİ"
Sorular karşısında sinirlenen Trump, "Ben ülkeyi sakin tutmaya çalışıyorum. CNN gibiler, halkı paniğe sürükleyecek şeyler söylüyor. Bu yüzden de artık kimse CNN'i dinlemek istemiyor. Böyle sinsi ve rahatsız edici bir soru yerine, normal ve gerçek bir soru sormalısın." diyerek karşılık verdi.

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