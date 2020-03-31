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'den dünyayı ayağa kaldıran haber! ün yayıldığı bu sefer de ten satış yapıyor!

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan yeni tip şu ana kadar 40 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin'in ndan yayıldığı söylenilen virüs dünyayı adeta esir almışken ülkeden gelen son dakika haberi şoke etti. ünün sıfır noktası kabul edilen hayvan pazarlarının yeniden açıldığı söylentisi tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Çin Büyükelçiliği haberle ilgili açıklama yaparak pazarların yeniden açıldığını yalanladı. Ancak bu kez de hayvan pazarlarının üzerinden satış yaptığı iddiası patladı.

  • Dünya
  • 31.03.2020 09:51
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 09:51
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Corona virüsü, dünya çapında yayıldı, ülkeleri harap etti ve küresel salgın ilan edildi. Çin'de yasa dışı yabani hayvan ticareti yaptığı ortaya çıkan bir hayvan pazarından yayılan virüs nedeniyle dünya Çin ve diğer pek çok Asya ülkesinin yeme alışkanlıklarını sorguladu. Dün ise dünya gündemine bomba gibi bir haber düştü ve Çin'in Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddia edildi. Bu haberin ortaya çıkmasından beri sular durulmuyor.

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Haberler Dünya Çin'den dünyayı ayağa kaldıran haber! Koronavirüsün yayıldığı hayvan pazarı bu sefer de internetten satış yapıyor!
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