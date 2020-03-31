Corona virüsü, dünya çapında yayıldı, ülkeleri harap etti ve küresel salgın ilan edildi. Çin'de yasa dışı yabani hayvan ticareti yaptığı ortaya çıkan bir hayvan pazarından yayılan virüs nedeniyle dünya Çin ve diğer pek çok Asya ülkesinin yeme alışkanlıklarını sorguladu. Dün ise dünya gündemine bomba gibi bir haber düştü ve Çin'in Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddia edildi. Bu haberin ortaya çıkmasından beri sular durulmuyor.