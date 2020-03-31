Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko şaşırtan coronavirüs açıklaması: Olur böyle şeyler

Dünya geneli Coronavirüs nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almadı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, salgına rağmen hokey maçı düzenledi. Hünerlerini sergileyen Lukaşenko, maçtan sonra yaptığı açıklamasında "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır. İşte Coronavirüs için tedavi burada. Ayaklarının üzerinde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Anlamıyorum, burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum"dedi.



