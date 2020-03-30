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Son dakika: 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bini geçti!

Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti. Salgının başından bu yana ölen doktor sayısı 61'e yükseldi. Basında, ülke genelinde şu ana kadar 4 bin civarında hemşirenin de enfekte olduğu belirtiliyor.

  • Dünya
  • 30.03.2020 19:12
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 19:27
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İtalya'da Kovid-19 kabusu devam ediyor!
'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti.

KOVİD-19 NEDENİYLE "HAYATINI KAYBEDEN DOKTOR SAYISI" ARTIYOR
Öte yandan, ülkede Kovid-19'la mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları da bu virüsten etkilenmeye devam ediyor.

İtalya Tabipler Birliğinin açıkladığı bilgiye göre, son 48 saatte 11 doktor daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.

Salgının başından bu yana ölen doktor sayısı 61'e yükseldi.

Basında, ülke genelinde şu ana kadar 4 bin civarında hemşirenin de enfekte olduğu belirtiliyor.

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