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Son dakika: 'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi

Son dakik haberine göre, 'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.

  • Dünya
  • 30.03.2020 20:32
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 20:33
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