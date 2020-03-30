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Son dakika: sunda virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı! ...

Son dakika haberi... Ulusal Muhafızlar’dan bir askerin eyaletinde yakalandığı yeni tip virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı , yakın zaman önce Ulusal Muhafızları salgınında valiliklere destek vermek için görevlendirmişti.

  • Dünya
  • 31.03.2020 06:40
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 06:40
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'dan yapılan açıklamada, ismine ve rütbesine yer ver verilmeyen askerin eyaletinde Ulusal Muhafızlar Kara Kuvvetlerine bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, personelin 21 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıktığı ve o zamandan beri hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Bu kayıpla birlikte sunda virüs salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Daha önce bir askerin ve bir asker aile bireyinin salgından hayatını kaybettikleri duyurulmuştu.

ABD Başkanı , yakın zaman önce Ulusal Muhafızları salgınında valiliklere destek vermek için görevlendirmişti.

ABD ordusunda, şimdiye kadar 569'u asker, 220'si sivil personel, 150'si asker aile bireyi, 64'ü sözleşmeli personel olmak üzere 1043 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.


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