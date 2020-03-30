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Son dakika: donanmasına ait hastane gemisi 'a geldi

Son dakika haberine göre, donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Limanı'na ulaştı. 24 saat çalışacak hastane gemisinde 12 ameliyat odası bulunuyor, bin 277 personel görev yapıyor.

  • Dünya
  • 30.03.2020 18:33
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 18:33
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New York'un beklediği gemi geldi

Hudson Nehri üzerinde bulunan Manhattan yolcu gemisi terminaline sabah saat 10.00 civarı demirleyen gemiyi Valisi Andrew Cuomo karşıladı.

Cuomo, burada yaptığı konuşmada, "19 milyon New Yorklu adına, bu ulusun halkının bizim için yaptıklarından dolayı çok minnettarız ve bu iyilikleri geri ödeyeceğiz." diye konuştu.

Cumartesi Virginia'dan hareket eden hastane gemisinin 1,000 yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.

Hastanelerde yeni tip koronavirüs salgınına yakalananlar tedavi edilirken, USNS Comfort gemisinde, Kovid-19'la bağlantısı olmayan diğer hastaların tedavi edileceği belirtiliyor.

24 saat çalışacak hastane gemisinde 12 ameliyat odası bulunuyor, bin 277 personel görev yapıyor.

USNS Comfort hastane gemisi 11 Eylül saldırılarından sonra da New York'a gönderilmişti.

'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletlerin başında gelen New York'ta, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1,026'yı bulurken vaka sayısı 60 bin 679'a çıktı.


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