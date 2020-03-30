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'da 12 bini aşkın sağlık çalışanı e yakalandı

'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip 'dan sonra en çok 'yı vurdu. İspanya Acil Sağlık Komitesinin üst düzey yetkililerinden bugün düzenlediği basın toplantısında, 12 bin 298 sağlık çalışanının korona testinin pozitif çıktığını söyledi.

  • Dünya
  • 30.03.2020 16:11
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 16:11
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O ülkede 12 bini aşkın sağlık çalışanı koronaya yakalandı

'da 12 bin 298 sağlık çalışanında korona virüs tespit edildiği belirtildi.

'dan sonra korona virüs salgınında en çok ölümün kaydedildiği ülke olan İspanya'da salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına da virüs bulaştı. İspanya Acil Sağlık Komitesinin üst düzey yetkililerinden bugün düzenlediği basın toplantısında, 12 bin 298 sağlık çalışanının korona testinin pozitif çıktığını söyledi. Sierra, bağlı acil durum başkanı Fernando Simon'un da korona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Karantina önlemlerin ardından günlük vaka sayısında düşüş kaydedildiğini ifade eden Sierra, 25 Mart'tan önce günlük vaka sayısında yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaşandığını ancak bu oranın son 5 günde yüzde 12'ye düştüğünü ifade etti.

Koronaya yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 14'üne denk geliyor.

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