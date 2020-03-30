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’ta ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran can almaya devam ediyor. ’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, vaka sayısı 630'a yükseldi.

  • Dünya
  • 30.03.2020 20:37
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 20:37
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Irak’ta ölü sayısı artıyor!

'ta yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, vaka sayısı 630'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 3 kişi daha hayatını kaybetti.

152 KİŞİ İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ
Virüs tespit edilen kişi sayısının 630'a yükseldiği belirtilirken, tedavileri tamamlanan 152 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 43, vaka sayısı ise 506 olarak bildirilmişti.

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