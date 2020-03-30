Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da virüse yakalandı. Kendisini karantinaya alan Jonhson, 30 milyon hane halkına gönderilmek üzere mektup yazdı. En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek" ifadesini kullanacak. İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını ifade ederek, halktan üzerine düşeni yapmasını ve hükümetin uyarılarını dikkate almasını istedi.
İngiltere'de tahtın varisi Prensi Charles, 27 Mart'ta da Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.
HERKESİ KURTARAMAYIZ
İngiltere'de Coronavirüs nedeniyle bin 21 kişi yaşamını yitirirken, 17 bin 315 kişinin virüs testi pozitif çıktı. İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak kabul etmeliyiz ki, herkesi kurtaramayacağız" diye konuştu.
Coronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantinada.
PRENS YAKALANDI!
İngiltere'de tahtın varisi Prensi Charles, 27 Mart'ta da Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.
HERKESİ KURTARAMAYIZ
İngiltere'de Coronavirüs nedeniyle bin 21 kişi yaşamını yitirirken, 17 bin 315 kişinin virüs testi pozitif çıktı. İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak kabul etmeliyiz ki, herkesi kurtaramayacağız" diye konuştu.
Coronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantinada.
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