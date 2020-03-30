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'da bilançosu yükseliyor! Son 24 saatte...

Dünyadaki tüm ülkeler salgınından etkilenirken, ölü sayısı da hızla yükseliyor. 'da son 24 saatte hastalık nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölüm sayısı 864 oldu.

  • Dünya
  • 30.03.2020 16:10
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 16:10
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O ülkede de ölü sayısı artıyor! Son 24 saatte...

'da yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 771 olan ölü sayısı 93 artarak 864'e, 10 bin 866 olan vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı.

Son 24 saatte 507, şimdiye kadar ise 3 bin 990 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, 993 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

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