Bugünkü
Takvim

'a bir şok daha! Şimdi de en yakınındaki isim karantinada

Başbakanı 'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings'te de hastalık belirtileri görüldü. Cummings karantinaya alındı.

  • Dünya
  • 30.03.2020 13:49
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 13:52
ABONE OL
Bir şok daha! En yakınındaki isim karantinada

Başbakanı 'ın korona virüse yakalanmasının ardından baş danışmanı Dominic Cummings de hastalık semptomları göstermesi üzerine kendini karantinaya aldı.

Dünyada koronavirüsüne yakalanan tek başbakan olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings de korona virüs semptomları göstermeye başladı. Downing Street'ten yapılan açıklamada, Cummings'in hafta sonu boyunca hastalık semptomları göstermesi nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi.


*Dominic Cummings

Cummings, Başbakan Johnson'ın testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra Başbakanlık'tan koşarak kaçarken görüntülenmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'a Cuma günü yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de kendini karantinaya almıştı.

İngiltere'de korona virüs salgını kraliyet ailesine de sıçramış, tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın koronaya yakalandığı belirtilmişti. Şuana kadar 19 bin 522 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği İngiltere'de bin 228 kişi hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Boris Johnson'a bir şok daha! Şimdi de en yakınındaki isim karantinada
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri