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Avrupa'da uçuş trafiği koronavirüs sebebiyle yüzde 88 azaldı

(Eurocontrol), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığını bildirdi. Açıklamada geçen yılın eş değer gününe göre 24 bin 470 daha az uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

  • Dünya
  • 31.03.2020 00:13
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 00:15
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Uçuş trafiğine 'korona' engeli

(Eurocontrol), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığını bildirdi.

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden merkezli Eurocontrol'dan yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin 2019'nun eş değer gününe (31 Mart Pazar) kıyasla yüzde 88 azaldığı belirtildi.

24 BİN 470 DAHA AZ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ
Açıklamada, 29 Mart 2020'de, geçen yılın eş değer gününe göre 24 bin 470 daha az uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 94 AZALDI
Buna göre söz konusu sürede uçuş trafiği, 'de yüzde 94, 'da yüzde 93, 'da yüzde 93, 'da yüzde 93, 'de yüzde 87, 'da yüzde 87 ve 'da yüzde 85 azaldı.

Açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü de Avrupa ile ABD arasındaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı gününe oranla yüzde 75 azaldığı ortaya kondu.

Eurocontrol'ün Türkiye'nin de arasında bulunduğu 41 üyesi bulunuyor.

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