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'de ün merkezi olan 'ta şoke eden görüntü! Sokaklara geçici morg kuruldu!

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve 6 kıtayı adeta esir alan yeni tip ölümcül ten en çok etkilenen ülkelerden biri de oldu. Sadece ’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aşarken ABD Başkanı , “Biz hiçbir şey yapmasaydık 2 milyon 200 bin insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ile 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir” ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmeler devam ederken ABD’de koronavirüsün merkezi haline gelen New York’tan gelen görüntüler şoke etti. New York'taki Bellevue Hastanesi'nin hemen yanına soğutmalı römorklar park edilerek geçici bir morg oluşturuldu. Doktorlar yaşadıkları durumu, 'kıyamet' olarak tanımlıyor.

  • Dünya
  • 30.03.2020 13:34
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 13:44
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ABD'de Kovid-19 vakaları ve ölümleri özellikle martın ikinci yarısından itibaren hızla artmaya başlarken, ülke ekonomisi ve sağlık sistemi de zor bir sınavdan geçiyor.

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