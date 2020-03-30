ABD'de Kovid-19 vakaları ve ölümleri özellikle martın ikinci yarısından itibaren hızla artmaya başlarken, ülke ekonomisi ve sağlık sistemi de zor bir sınavdan geçiyor.
ABD'de Kovid-19 vakaları ve ölümleri özellikle martın ikinci yarısından itibaren hızla artmaya başlarken, ülke ekonomisi ve sağlık sistemi de zor bir sınavdan geçiyor.
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