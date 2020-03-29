İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu. Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti. Salgını sığınağında geçireceğini söyledi.
Youtuber Colin Furze salgını sığınakta geçirecek
İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu.
- Dünya
- 29.03.2020
- Gazete
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