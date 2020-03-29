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salgını sığınakta geçirecek

'nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve olan , 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu.

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Yer altına çekildi...
İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve olan , 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu. Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti. Salgını sığınağında geçireceğini söyledi.





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