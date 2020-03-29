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Son dakika: 'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberine göre, ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Abuja ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • Dünya
  • 29.03.2020 23:55
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 23:55
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O ülkede sokağa çıkma yasağı

ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Abuja ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele kapsamında başkent Abuja, Lagos ve Ogun eyaletlerinde 30 Mart'tan itibaren 14 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Virüsün en çok Abuja ve Lagos'ta yayıldığını kaydeden Buhari, Ogun eyaletinin de Lagos'a yakın olduğu için yasak kapsamına alındığını dile getirdi.

Buhari, ayrıca ülkenin tüm sınırlarının da kapatılacağını ifade etti.

Nijerya'da şimdiye kadar 97 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.



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