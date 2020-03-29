Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD'ye taşındı. İngiliz basınında, Meghan'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle Kanada'da kalmaları durumunda hem ABD'ye hem de Kanada'ya vergi ödeyecekleri; bu nedenle taşınma kararı aldıkları ifade edildi.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle vergiden kaçtı
Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD'ye taşındı. İngiliz basınında, Meghan'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle Kanada'da kalmaları durumunda hem ABD'ye hem de Kanada'ya vergi ödeyecekleri; bu nedenle taşınma kararı aldıkları ifade edildi.
- Dünya
- 29.03.2020
- Gazete
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