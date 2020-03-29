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ve eşi vergiden kaçtı

ve eşi 'ye taşındı. İngiliz basınında, Meghan'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle 'da kalmaları durumunda hem ABD'ye hem de Kanada'ya vergi ödeyecekleri; bu nedenle taşınma kararı aldıkları ifade edildi.

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Vergiden kaçtılar
Prens Harry ve eşi Meghan Markle 'ye taşındı. İngiliz basınında, Meghan'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle 'da kalmaları durumunda hem ABD'ye hem de Kanada'ya vergi ödeyecekleri; bu nedenle taşınma kararı aldıkları ifade edildi.

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