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can almaya devam ediyor! 'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

ülkesi 'da yeni tip (Kovid-19) salgınında ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı. Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya'da şu ana kadar 81 kişide Kovid-19 görüldü.

  • Dünya
  • 29.03.2020 19:01
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 19:01
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Virüs bir ülkede daha can aldı

'de ortaya çıkan can almaya devam ediyor. ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez ve Sağlık Bakanı Anibal Cruz, düzenledikleri basın toplantısında, ülkenin Santa Cruz eyaletinde 78 yaşında bir kadının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Nunez, halka birlik ve evde kalması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Cruz da virüsün hastaya, yurt dışından gelen bir yakınından bulaştığını söyledi.

Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya'da şu ana kadar 81 kişide Kovid-19 görüldü.

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