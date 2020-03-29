Çin'de ortaya çıkan koronavirüs can almaya devam ediyor. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez ve Sağlık Bakanı Anibal Cruz, düzenledikleri basın toplantısında, ülkenin Santa Cruz eyaletinde 78 yaşında bir kadının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Nunez, halka birlik ve evde kalması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Cruz da virüsün hastaya, yurt dışından gelen bir yakınından bulaştığını söyledi.

Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya'da şu ana kadar 81 kişide Kovid-19 görüldü.