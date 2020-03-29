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’ya gönderilen Rus askeri uzmanlar Coronavirüs ile mücadele için çalışmalara başladı

tarafından 'ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı.

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Rusya italya’da
Rusya tarafından 'ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı.

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