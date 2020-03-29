Rusya tarafından İtalya'ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı.
İtalya’ya gönderilen Rus askeri uzmanlar Coronavirüs ile mücadele için çalışmalara başladı
Rusya tarafından İtalya'ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı.
- Dünya
- 29.03.2020
- Gazete
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