Bugünkü
Takvim

İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi

İtalya, İspanya gibi koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ülkelerden de mesaj gönderen kişiler, evlerinde karantinada olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca anlatan video çekti. İtalyanca, İspanyolca konuşurlarken "Evde Kal Türkiye" mesajını ise Türkçe olarak söyledi.

ABONE OL
Evde kal Türkiye
İtalya, İspanya gibi koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ülkelerden de mesaj gönderen kişiler, evlerinde karantinada olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca anlatan video çekti. İtalyanca, İspanyolca konuşurlarken "Evde Kal Türkiye" mesajını ise Türkçe olarak söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri