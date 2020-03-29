İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi

İ talya , İspanya gibi koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ülkelerden de mesaj gönderen kişiler, evlerinde karantinada olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca anlatan video çekti. İtalyanca, İspanyolca konuşurlarken "Evde Kal Türkiye" mesajını ise Türkçe olarak söyledi.