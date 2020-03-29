Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusu haline geldi. Virüsün Avrupa'daki merkezi olan İtalya'da binlerce kişi hayatını kaybetti. Aralarında 51 doktor vardı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi. Ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı dün 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi. Hastalık bulaşanların toplamı ise 92 bin 472'ye çıktı.
İtalya'da coronavirüsten 51 kahraman doktor hayatını kaybetti
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusu haline geldi. Virüsün Avrupa'daki merkezi olan İtalya'da binlerce kişi hayatını kaybetti. Aralarında 51 doktor vardı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi.
- Dünya
- 29.03.2020
- Gazete
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