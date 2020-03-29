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'da coronavirüsten 51 kahraman doktor hayatını kaybetti

'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusu haline geldi. 'daki merkezi olan 'da binlerce kişi hayatını kaybetti. 51 doktor vardı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi.

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51 kahraman doktor
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusu haline geldi. 'daki merkezi olan 'da binlerce kişi hayatını kaybetti. 51 doktor vardı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi. Ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı dün 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi. Hastalık bulaşanların toplamı ise 92 bin 472'ye çıktı.

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