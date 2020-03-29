Dünyaya yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili tüyler ürperten haberler gelmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve 665 bin kişiye bulaşan salgın hastalıkla ilgili kabus gibi bir haber geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Çin'deki corona virüsü vakalarıyla ilgili haberi büyük yankı uyandırdı.

İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede, Çin'in dünyayı virüs konusunda yanlış bilgilendirdiğine dair bir inanış oluştu.