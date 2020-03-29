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İngiliz medyası hakkındaki o raporu yayınladı: "Ölü sayısı açıklanandan 40 kat fazla"

’de ortaya çıkan ve bugüne kadar dünya genelinde 665 bin kişiye bulaşan yeni tip ten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ölümcül virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aşarken Çin’den gelen bir haber şoke etti. İngiliz gazetesinin yayınladığı rapora göre, Çin'de gerçek ölü sayısı, yetkililerin rağor ettiği ölü sayısından 40 kat fazla olabilir. Üstelik rapora göre Pekin corona virüsü konusunda zafer kazandığını düşünerek yabani hayvan pazarlarının varlığını sürdürmesine göz yumuyor.

  • Dünya
  • 29.03.2020 10:17
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 10:45
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Dünyaya yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili tüyler ürperten haberler gelmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve 665 bin kişiye bulaşan salgın hastalıkla ilgili kabus gibi bir haber geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Çin'deki corona virüsü vakalarıyla ilgili haberi büyük yankı uyandırdı.

İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede, Çin'in dünyayı virüs konusunda yanlış bilgilendirdiğine dair bir inanış oluştu.

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