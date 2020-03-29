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Beş dakikada söylüyor! 'de yeni Coronavirüs test kiti geliştirildi

'nde beş dakikada sonuç veren "Coronavirüs test kiti" geliştirildi... Kitin, medikal cihazlar üreticisi Abbott şirketinin laboratuvarlarında yapıldığı öğrenildi.

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Beş dakikada söylüyor!
Amerika Birleşik Devletleri'nde beş dakikada sonuç veren "Coronavirüs test kiti" geliştirildi... Kitin, medikal cihazlar üreticisi Abbott şirketinin laboratuvarlarında yapıldığı öğrenildi. "Abbott ID NOW COVID- 19" olarak adlandırılan test kitinin, Coronavirüs'ün genom dizilişlerini test ederek, en hızlı moleküler test sağladığı ve beş dakika içerisinde Coronavirüs sonucunu verdiği belirtildi. Gelecek haftadan itibaren ABD sağlık sistemi için günlük 50 bin adet kit üretimine geçileceği öğrenildi...

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