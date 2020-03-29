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AB'den nedeniyle için "acil" çağrı

İç savaşla birlikte insani dramın sürdüğü için ABD'den flaş bir çağrı geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada İdlib'deki ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirmesinde bulunulurken, "acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

  • Dünya
  • 29.03.2020 12:14
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 12:17
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AB'den koronavirüs nedeniyle acil çağrı

İdlib'deki ateşkesin korunması ve tüm ülkeye genişletilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede çatışmanın sona erdirilmesinin Kovid-19 nedeniyle de gerekli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ateşkes çağrısını desteklediği belirtilirken, aynı zamanda Suriye rejiminden çok sayıda tutukluyu serbest bırakması talep edildi.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
Pedersen, "Bugün, Kovid-19'u bastırmak için gayretli bir çaba sağlanabilmesi adına Suriye'nin tamamında tam ve acil ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanmış, Suriyelilerin Kovid-19'a karşı savunmasız durumda olduğunu vurgulamıştı.

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