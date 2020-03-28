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Son dakika: , virüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini açıkladı

Son dakika haberi... Dünya, virüsle mücadeleyi sürdürürken 'dan heyecan yaratan bir açıklama geldi. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip Corona Virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

  • Dünya
  • 28.03.2020 16:09
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 16:12
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Rusya'dan heyecan yaratan açıklama

Sputnik'te yer alan habere göre, FMBA'nın yeni tip virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.


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