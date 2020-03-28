Bugünkü
Takvim

Son dakika: Libya'da Hafter’e ağır darbe: Salim Diryak ve yardımcısı Türk 'sı tarafından vuruldu

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler () nezdinde tanınan ’ne () bağlı askeri birlikler, darbeci Hafter'in önde gelen komutanlarından Tümgenerel Salim Diyak'ı etkisiz hale getirdi. Hafter'e yakın medya, Diryak'ın "Türk 'sı tarafından vurulduğunu" iddia etti.

  • Dünya
  • 29.03.2020 04:03
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 04:05
ABONE OL
Libya'da Hafter'e ağır darbe!

Birleşmiş Milletler () nezdinde tanınan 'ne () bağlı askeri birlikler, Halife Hafter'in önde gelen komutanlarından Tümgenerel Salim Diyak'ı etkisiz hale getirdi.

UMH askeri birlikleri sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Veşka bölgesinde düzenlenen operasyonda ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı ve yardımcısı 110'uncu Tabur Komutanı Kaddafi es-Sadai'nin öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmalar esnasında 8 milisin daha etkisiz hale getirildiğini ifade eden Kununu, Kasr bin Gaşir bölgesinde, içinde Rus paralı askerlerin bulunduğu bir binayı da hedef aldıklarını kaydetti.

Kununu, operasyonlarda çok sayıda savaş aracının da kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

HAFTER'E YAKIN MEDYA: "DİRYAK'I TÜRK SİHA'SI VURDU"
Hafter'e yakın Bingazi merkezli 218 televizyonunun internet sayfasında, Tümgeneral Diryak ve yardımcısı Sadai'nin Türk 'sı tarafından vurulduğu iddia edildi.

UMH askeri birlikleri tarafından 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında geçen cuma düzenlenen operasyonda Hafter'e bağlı 129'uncu Taburun Komutanı Albay Ali Seyda el-Tebavi de öldürülmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Libya'da Hafter’e ağır darbe: Salim Diryak ve yardımcısı Türk SİHA'sı tarafından vuruldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri