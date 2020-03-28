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Son dakika: yla mücadelede kritik gelişme: antikor i

Son dakika haberi... Bilim dünyasının ’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı esir alan yeni tip virüsle mücadelesi sürüyor. Son olarak ’deki adlı firma 1 dolara mal olacak ve bir antikor i umut oldu.

  • Dünya
  • 28.03.2020 08:05
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 08:12
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10 dakikada sonuç veren test

Reuters haber ajansına göre, 'de bir şirket yalnızca 1 dolara mal olacak ve bir antikor i i onay almak amacıyla laboratuvarlara prototip göndermeye başladı. Bunun virüs ile mücadelede oyun değiştirici bir gelişme olabileceğini belirtildi. ise tanı testinin inceleme ve onaylanma sürecinin bu hafta Liverpool Tropik Tıp Enstitüsü St. Georges Hastanesi'nde başladığını bildirdi.



HEDEF HAZİRAN
Hürriyet'in haberine göre firma yetkilileri, denemelerin başarılı olması halinde testi haziran ayında piyasaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Antikor testleri kişilerin daha önce hastalığı yakalanıp yakalanmadığını ortaya koyuyor. Bu testin antijen testlerinden farkı, antijen testlerinin kişinin an itibariyle virüsü taşıyıp taşımadığını göstermesi. Ancak Reuters'a göre yetkililer bu kadar hızlı üretilen bir ürünün işlevselliği konusunda kaygılı. İngiliz hükümetinin baş sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty de doğru çalışmayan testlerin tehlikeli olacağını söyledi.

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