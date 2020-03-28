İran'ın başkenti Tahran'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören 102 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşti.
Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nde tedavi altına alınan erkek hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.
Hastanın doktorlar ve sağlık personeli tarafından hastaneden uğurlanmasına ilişkin görüntüler, devlet televizyonunda yayınlandı.
Kaç yaşında olduğunun sorulması üzerine "1918'de doğduğu" yanıtını veren hasta, tüm sağlık personeline teşekkür ederek ailesiyle hastaneden ayrıldı.
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