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: 'da 102 yaşındaki hasta virüsü yendi

haberi... Yeni tip virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, 102 yaşındaki bir erkek hasta ölümcül virüsü yenerek taburcu edildi.

  • Dünya
  • 28.03.2020 14:29
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 14:29
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102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

'ın başkenti Tahran'da, yeni tip virüs (COVID-19) tedavisi gören 102 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşti.

Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nde tedavi altına alınan erkek hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Hastanın doktorlar ve sağlık personeli tarafından hastaneden uğurlanmasına ilişkin görüntüler, devlet televizyonunda yayınlandı.

Kaç yaşında olduğunun sorulması üzerine "1918'de doğduğu" yanıtını veren hasta, tüm sağlık personeline teşekkür ederek ailesiyle hastaneden ayrıldı.



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