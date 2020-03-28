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Sokakları yaladı

Almanya'da rap müzik yapan Felix Krull, Coronavirüse (Covid-19) karşı başlattığı ve oldukça tehlikeli olan 'sosyal medya meydan okuması' nedeniyle gözaltına alındı.

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Sokakları yaladı
Almanya'da rap müzik yapan Felix Krull, Coronavirüse (Covid-19) karşı başlattığı ve oldukça tehlikeli olan 'sosyal medya meydan okuması' nedeniyle gözaltına alındı. Krull'un Coronavirüs'ün tehlikesini hiçe sayarak bir bilet makinesinin ekranını ve metorda tutunma borusunu yaladığı; ayrıca kağıt parayı yuttuğu görüldü. Alman medyasına konuşan genç adam, "Yaptıklarımla Coronavirüsten korkmadığımı göstermek istedim. Yaptığım şey aptalcaymış. Evde kalın"dedi.

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