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'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi

'ndan yapılan yazılı açıklamada, 159 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Böylece toplam vaka sayısının 3 bin 619'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 54'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

  • Dünya
  • 28.03.2020 22:11
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 22:11
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İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a çıktı

'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 619'a ulaştı.

ndan yapılan yazılı açıklamada, 159 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 3 bin 619'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 54'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar 12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

BİRÇOK TİCARİ İŞLETME KAPALI
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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