Coronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya 'yı geride bıraktı. Ülkede 86 bin vaka sayısı ile virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa'da Corona'nın salgınının merkezi haline gelen İtalya'yı geride bıraktı. Bin ABD 'de virüse bağlı görülen vakaların 44 bin 810'i New York 'u 8 bin 825 kişi ile New Jersey ve 4 bin 459 kişi ile California takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York'a destek için bin yatak kapasiteli ABD Donanmasına bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York şehrine gönderirken, bir diğer hastane gemisi olan USNS Mercy'nin Los Angeles 'a varması bekleniyor. Gemilerle Corona virüs hastalarına değil salgın nedeni ile tedavi verilemeyen diğer hastalara hizmet verilmesi amaçlanıyor.Trump ABD'de görülen vakaların İtalya ve Çin'i geçmesine ilişkin ise "Çin'in rakamlarını bilmiyoruz" dedi. Beyaz Saray 'ın virüsü uzmanı olarak görev yapan Deborah L. Birx de tıp uzmanlarının tıbbi cihazların eksik olduğunu ve bu durumun hayati tehlike arz ettiğini söylemelerine rağmen bu konuşmaların abartıldığını düşündüğünü söyledi.ABD Başkanı Donald Trump talimat verdi. Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki sağlık çalışanlarına 'ABD'ye gelin' çağrısı yaptıhastalıkları uzmanları, ABD'de, yeni tip Coronavirüs'ün bu şekilde yayılmaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar en kötü senaryoda 200 bin ila 2Sosyal mesafe olmazsa salgının, Mayıs ayı sonu veya haziran başından itibaren milyonlarca Amerikalıyı öldürebileceği, ağustos ile aralık ayları arasında ikinci dalgasının yaşanabileceği belirtildi.yaklaşık 86 bin Coronavirüs vakası görülürken, ülke bu konuda Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Başkan, "Ülkemizde salgından çok etkilenmeyen bazı bölgelerde faaliyete yeniden geçebiliriz. gerek" dedi.Bir ilginç açıklama da Teksas Vali Yardımcısıgeldi: "İşlerimizin başına, yaşamaya geri dönelim. Bu konuda akıllı davranalım. Ülkeyi feda etmeyin."yaşayanve eşi(Covid-19) salgınısebebiyle ABD LosAngeles'a taşındı.belirtildi.ABD- Kanada sınırınınkapatılacağıiddia edildi.sonra dünyaca ünlü şarkıcıde Coronavirüs'e karşı 5 milyon dolar bağışladı. 30 yaşındaki yıldız, ayrıca bu süreçte çalışamayacak birçok hayranına 3 bin dolar vereceğini açıkladı. Bu hareketi sonrası Swift için "Başkan olmaya layık" yorumları yapıldı.CEO'suve Dünya Sağlık Örgütü (WHO),yeni tip Coronavirüs'ün yayılmasınıönlemenin yolları üzerinde çalışıyor.Bezos, Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığıvideo konferansın bir görüntüsünüinstagram hesabında paylaştı. Bezos,gönderisinde Amazon'un Coronavirüsü pandemisinde Dünya SağlıkÖrgütü'ne yardım etmek için hareketegeçme yollarını listeledi.