ABD, Coronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı. Ülkede 86 bin vaka sayısı ile virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa'da Corona'nın salgınının merkezi haline gelen İtalya'yı geride bıraktı. Bin 536 kişi yaşamını yitirdi. ABD'de virüse bağlı görülen vakaların 44 bin 810'i New York'ta. New York'u 8 bin 825 kişi ile New Jersey ve 4 bin 459 kişi ile California takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York'a destek için bin yatak kapasiteli ABD Donanmasına bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York şehrine gönderirken, bir diğer hastane gemisi olan USNS Mercy'nin Los Angeles'a varması bekleniyor. Gemilerle Corona virüs hastalarına değil salgın nedeni ile tedavi verilemeyen diğer hastalara hizmet verilmesi amaçlanıyor.
'RAKAMLARINI BİLMİYORUZ'
Trump ABD'de görülen vakaların İtalya ve Çin'i geçmesine ilişkin ise "Çin'in rakamlarını bilmiyoruz" dedi. Beyaz Saray'ın virüsü uzmanı olarak görev yapan Deborah L. Birx de tıp uzmanlarının tıbbi cihazların eksik olduğunu ve bu durumun hayati tehlike arz ettiğini söylemelerine rağmen bu konuşmaların abartıldığını düşündüğünü söyledi.
DOKTORLARI ÇAĞIRDI
ABD Başkanı Donald Trump talimat verdi. Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki sağlık çalışanlarına 'ABD'ye gelin' çağrısı yaptı
EN AZ 200 BİN KİŞİ!
Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ABD'de, yeni tip Coronavirüs'ün bu şekilde yayılmaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar en kötü senaryoda 200 bin ila 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulundu. Covid -19'un gelecek aylarda tüm ABD'yi nasıl etkileyeceğini görmek isteyen 18 enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından modelleme çalışması yapıldı. Sosyal mesafe olmazsa salgının, Mayıs ayı sonu veya haziran başından itibaren milyonlarca Amerikalıyı öldürebileceği, ağustos ile aralık ayları arasında ikinci dalgasının yaşanabileceği belirtildi.
Amerika'da Coronavirus şüphelileri, büyük güvenlik önlemleri arasında hastaneye götürülüyor.
YAŞLILAR ÖLSÜN!
ABD'de yaklaşık 86 bin Coronavirüs vakası görülürken, ülke bu konuda Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Başkan Donald Trump, "Ülkemizde salgından çok etkilenmeyen bazı bölgelerde faaliyete yeniden geçebiliriz. gerek" dedi.Bir ilginç açıklama da Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick'ten geldi: "İşlerimizin başına, yaşamaya geri dönelim. Bu konuda akıllı davranalım. Ülkeyi feda etmeyin."
ABD'YE SIĞINDI
Kanada'da yaşayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ABD Los Angeles'a taşındı. belirtildi. ABD-Kanada sınırının kapatılacağı iddia edildi.
PARA SAÇIYOR!
Rihanna'dan sonra dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift de Coronavirüs'e karşı 5 milyon dolar bağışladı. 30 yaşındaki yıldız, ayrıca bu süreçte çalışamayacak birçok hayranına 3 bin dolar vereceğini açıkladı. Bu hareketi sonrası Swift için "Başkan olmaya layık" yorumları yapıldı.
AMAZON HAREKETE GEÇTİ
Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip Coronavirüs'ün yayılmasını önlemenin yolları üzerinde çalışıyor. Bezos, Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığı video konferansın bir görüntüsünü instagram hesabında paylaştı. Bezos, gönderisinde Amazon'un Corona virüsü pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü'ne yardım etmek için harekete geçme yollarını listeledi.
'RAKAMLARINI BİLMİYORUZ'
Trump ABD'de görülen vakaların İtalya ve Çin'i geçmesine ilişkin ise "Çin'in rakamlarını bilmiyoruz" dedi. Beyaz Saray'ın virüsü uzmanı olarak görev yapan Deborah L. Birx de tıp uzmanlarının tıbbi cihazların eksik olduğunu ve bu durumun hayati tehlike arz ettiğini söylemelerine rağmen bu konuşmaların abartıldığını düşündüğünü söyledi.
DOKTORLARI ÇAĞIRDI
ABD Başkanı Donald Trump talimat verdi. Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki sağlık çalışanlarına 'ABD'ye gelin' çağrısı yaptı
EN AZ 200 BİN KİŞİ!
Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ABD'de, yeni tip Coronavirüs'ün bu şekilde yayılmaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar en kötü senaryoda 200 bin ila 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulundu. Covid -19'un gelecek aylarda tüm ABD'yi nasıl etkileyeceğini görmek isteyen 18 enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından modelleme çalışması yapıldı. Sosyal mesafe olmazsa salgının, Mayıs ayı sonu veya haziran başından itibaren milyonlarca Amerikalıyı öldürebileceği, ağustos ile aralık ayları arasında ikinci dalgasının yaşanabileceği belirtildi.
Amerika'da Coronavirus şüphelileri, büyük güvenlik önlemleri arasında hastaneye götürülüyor.
YAŞLILAR ÖLSÜN!
ABD'de yaklaşık 86 bin Coronavirüs vakası görülürken, ülke bu konuda Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Başkan Donald Trump, "Ülkemizde salgından çok etkilenmeyen bazı bölgelerde faaliyete yeniden geçebiliriz. gerek" dedi.Bir ilginç açıklama da Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick'ten geldi: "İşlerimizin başına, yaşamaya geri dönelim. Bu konuda akıllı davranalım. Ülkeyi feda etmeyin."
ABD'YE SIĞINDI
Kanada'da yaşayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ABD Los Angeles'a taşındı. belirtildi. ABD-Kanada sınırının kapatılacağı iddia edildi.
PARA SAÇIYOR!
Rihanna'dan sonra dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift de Coronavirüs'e karşı 5 milyon dolar bağışladı. 30 yaşındaki yıldız, ayrıca bu süreçte çalışamayacak birçok hayranına 3 bin dolar vereceğini açıkladı. Bu hareketi sonrası Swift için "Başkan olmaya layık" yorumları yapıldı.
AMAZON HAREKETE GEÇTİ
Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip Coronavirüs'ün yayılmasını önlemenin yolları üzerinde çalışıyor. Bezos, Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığı video konferansın bir görüntüsünü instagram hesabında paylaştı. Bezos, gönderisinde Amazon'un Corona virüsü pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü'ne yardım etmek için harekete geçme yollarını listeledi.
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