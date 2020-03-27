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Son dakika: virüs salgını sonrası sağlık sistemi çöken , Alman sundan yardım bekliyor

Son dakika haberi... Avrupa, ya hazırlıksız yakalandı. ten hayatını kaybedenlerin bin 696'a , vaka sayısının ise 29 bin 155'e yükseldiği 'da, hasta sevkiyatı için Alman helikopterlerine ihtiyaç duyulduğu ve Alman sundan yardım istendiği belirtildi.

  • Dünya
  • 27.03.2020 10:15
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 10:33
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Sağlık sistemi çöktü! Yardım bekliyorlar

virüs vaka ve ölüm sayısının giderek yükseldiği 'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Yenişafak'ın haberine göre ülke askeri ve sağlık personelinin yetersiz kalması sonucu Alman sundan yardım istedi.

Habere göre hastalarının ülkenin diğer bölgelerine gönderilmesi ve sağlık personeline yardım gibi konularda ek askeri yardıma ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan 'nın Fransa ve İtalya'dan hasta kabul ettiği ve bazı koronavirüs hastalarının Almanya'da daha önce getirilmiş olduğu ifade ediliyor.

Koronavrüs kaynaklı ölümlerin sayısı İtalya'da 10 bine yaklaşırken Fransa'da bin 696 Almanya'da ise 267'ye ulaştı.

World Meters'ın son verilerine göre dünya genelinde son olarak 463 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve yaklaşık 20 bin kişi de hayatını kaybetti.

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