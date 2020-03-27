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Son dakika: 'ın güneydoğusunda korkutan

Son dakika haberi... 'dan bir haberi daha geldi. İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Dünya
  • 27.03.2020 11:15
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 11:15
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Komşu'da korkutan deprem! Can kaybı...

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan 5,4 büyüklükteki , yerel saatle 11.10'da kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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