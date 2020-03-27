İran dünya genelindeki koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sınırımızda bulunan ülkeden her gün yüzlerce yeni ölüm haberi gelirken, salgın da hızla yayılıyor. Ülkeden gelen bazı görüntüler ise dehşete düşürücü nitelikte. İran'da Murtaza Kohinsal isimli bir şahsın Peygamber'den geldiğini söylediği kokuyu koronavirüs hastalarına "iyileşeceksiniz" diyerek koklattığı ve hastalığın daha da yayılmasına neden olduğu ortaya çıkmıştı. O şahıs hakkında yetkililer yakalama kararı çıkarttı. İşte son dakika haberinin detayları...

HASTALARA ESANS KOKLATTI

İran medyasında çıkan habere göre Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden Kohinsal, hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini ifade edip ümit verdi.

VİRÜSÜN YAYILMASINA SEBEP OLDU!

Hastalara iyileşeceksiniz vaadiyle esans koklatan Murtaza Kohinsal, hastalığın daha da yayılmasına sebep oldu.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra Anzali Savcılığı, Kohinsal hakkında hastaların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Murtaza Kohinsal, daha önce bir hastaya mucize ilaç olarak tanıttığı "Peygamber kokusunu" koklattı, ancak hasta 3 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti. Kendi sosyal medya hesabından hastaneye yaptığı ziyareti paylaşan İranlı din adamının hastalardaki maskeleri çıkararak burunlarından içeriye esans damlattığı görülüyor.

Bu sırada hastalara "iyileşeceksiniz" mesajı veriyor. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da 29 bin 406 kişide hastalık tespit edilirken 2 bin 234 kişi hayatını kaybetti.