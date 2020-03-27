İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artışla 759'a ulaştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı.