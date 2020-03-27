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: 'de bir şok daha! Boris Johnson'dan sonra o isim de e yakalandı

haberine göre Sağlık Bakanı 'un (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın de testleri pozitif çıkmıştı.

  • Dünya
  • 27.03.2020 16:09
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 16:16
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İngiltere'de bir şok daha! Boris Johnson'dan sonra o isim de...

Britanya Başbakanı Boris Johson'dan sonra ülkenin Sağlık Bakanı da yeni tip testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hancock, kendisine verilen medikal tavsiye sonucunda test yaptırdığını ifade etti.

Twitter üzerinden tanıyı açıklayan Bakan Hancock, semptomlarının hafif olduğunu ve kendini izole edip, evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan, yetkililerin tavsiyelerinin takip edilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Kısa süre önce Başbakan Boris Johnson da Twitter üzerinden Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.

Britanya'da şu ana kadar 11 bin 816 vaka tespit edildi.

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