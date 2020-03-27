Britanya Başbakanı Boris Johson'dan sonra ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hancock, kendisine verilen medikal tavsiye sonucunda test yaptırdığını ifade etti.

Twitter üzerinden tanıyı açıklayan Bakan Hancock, semptomlarının hafif olduğunu ve kendini izole edip, evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I've tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I'm working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

Bakan, yetkililerin tavsiyelerinin takip edilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Kısa süre önce Başbakan Boris Johnson da Twitter üzerinden Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.

Britanya'da şu ana kadar 11 bin 816 vaka tespit edildi.