Britanya Başbakanı Boris Johson'dan sonra ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hancock, kendisine verilen medikal tavsiye sonucunda test yaptırdığını ifade etti.

Twitter üzerinden tanıyı açıklayan Bakan Hancock, semptomlarının hafif olduğunu ve kendini izole edip, evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I've tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I'm working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij