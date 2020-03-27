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Son dakika: 'ın testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... 'ın testi pozitif çıktı. Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini karantinaya aldığını açıklayarak, "Birlikte bunu yeneceğiz" dedi.

  • Dünya
  • 27.03.2020 14:20
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 14:57
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Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... 'ın testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video ile koronavirüse yakalandığını açıklayan Johnson, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geliştirdim ve koronavirüs için pozitif test yaptım. Şimdi kendi kendime tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümetin video konferans yoluyla tepkisine liderlik etmeye devam edeceğim. Birlikte bunu yeneceğiz." ifadelerini kullandı.


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EKONOMİ VE SAĞLIK BAKANI DA KARANTİNADA!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıklasının ardından İngiltere Ekonomi ve Sağlık Bakanı da karanti altına alındı.

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