Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video ile koronavirüse yakalandığını açıklayan Johnson, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geliştirdim ve koronavirüs için pozitif test yaptım. Şimdi kendi kendime tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümetin video konferans yoluyla tepkisine liderlik etmeye devam edeceğim. Birlikte bunu yeneceğiz." ifadelerini kullandı.



Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri